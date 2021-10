Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

LA CANDIDATURA

UMBERTIDE «Alle prossime Comunali ci saremo anche noi». Umbertide Partecipa rompe gli indugi, comincia ad affilare le armi, apre formalmente la campagna elettorale in vista delle amministrative. Ed anche se qualcuno nell'associazione non ha digerito quanto successo all'indomani della tornata elettorale del ribaltone e sbandiera pregiudiziali politiche («Mai più con la Lega»), la presidente Oriella Passeri, il vice Giorgio Marini, il segretario Marco Locchi, il vice Vittorio Fumanti scelgono di parlare solo della road map per avvicinarsi all'appuntamento. Per la cronaca, la Lega vinse al ballottaggio con l'apporto di Umbertide Partecipa, da cui in seguito uscirono i consiglieri eletti e gli assessori in carica per confluire in LiberaIlFuturo. Adesso «vogliamo guardare al futuro ascoltando la città e coinvolgendo direttamente le persone», in special modo i giovani. Perciò, «da fine mese» comincerà la raccolta di idee e suggerimenti «sul futuro della nostra città, affrontando le maggiori problematiche di interesse» attraverso questionari cui dare risposte in forma anonima. Sulla sanità, comprendendo ospedale e servizi sociali, su ambiente e territorio, ma anche sui trasporti pubblici, specie quelli scolastici, e su questioni urbanistiche con particolare riferimento all'edilizia scolastica. Né mancherà la possibilità di esprimersi su problemi legati alla pandemia e sul supporto ad azioni finalizzate alla ripresa. Occhio attento, infine, «alle sempre maggiori criticità dell'ospedale ed a Prosperius Tiberino che ormai funziona solo per chi si ricovera in quanto Day Hospital e servizio ambulatoriale sono bloccati». Argomento di incontri da chiedere al presidente di Prosperius ed al direttore della Usl Umbria1.

W. Rond.