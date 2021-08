Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

LA BUONA NOTIZIA

MAGIONE Percorso verde, si corre nella nuova area benessere di Casenuove. Dopo mesi di lavori sta prendendo luce il nuovo anello per la ginnastica all'aperto «Ci siamo - dice il sindaco Giacomo Chiodini - l'area sportiva è stata oggetto di importanti interventi. Tra questi c'è il percorso salute che corre attorno ai campi da calcio e a fianco del Palazzetto dello Sport. Il tutto sarà un luogo sempre accessibile per correre e passeggiare con alcuni punti sosta per la ginnastica». Un nuovo spazio a ridosso della cittadina già frequentato da tante persone che lamentano problematiche, in questa fase, legate alla sicurezza delle auto in sosta e della poca illuminazione. Ma intanto le attività vanno avanti con le società sportive del territorio che tirano un sospiro di sollievo per la riqualificazione dell'area esterna del palazzetto e la realizzazione di un percorso perimetrale ai campi di calcio da 700 metri, pavimentato e illuminato per jogging e un percorso salute attrezzato per un costo complessivo di 700mila euro provenienti dal credito sportivo. Sospiro di sollievo anche per molti cittadini appassionati della passeggiata all'aria aperta da troppo tempo costretti a camminare solo ai margini delle strade e lungo percorsi trafficati.

S.Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA