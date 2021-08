Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

LA BUONA NOTIZIA

ASSISI Via libera alla valorizzazione dell'Hotel Subasio restituito alla città dopo l'interdittiva antimafia che nel 2015 venne emessa (e reiterata nel 2019) dal prefetto di Reggio Calabria, nei confronti dei titolari della società che avevano in gestione la struttura grazie a una gara pubblica vinta nel 2013. L'hotel è stato inserito in Valore Paese Italia, un progetto promosso da Agenzia del Demanio con il Mibact, Enit, Difesa Servizi Spa per recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico coniugando turismo, cultura, ambiente e mobilità dolce. Il protocollo d'intesa è stato firmato da Agenzia del Demanio, Comune di Assisi e Casa di Riposo Andrea Rossi. L'hotel Subasio è di proprietà della Casa di riposo Andrea Rossi, frutto di un lascito testamentario, con una finalità ben precisa: utilizzare i proventi per migliorare le condizioni di vita degli anziani ricoverati. «L'hotel Subasio è sempre rimasto in cima alle priorità del Cda della Casa di Riposo - dichiara il presidente Alessio Allegrucci - grazie alla collaborazione tra enti pubblici nasce questo protocollo. L'auspicio è che torni presto a splendere».

Massimiliano Camilletti

