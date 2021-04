20 Aprile 2021

LA BRUTTA NOTIZIA

GUBBIO Il decreto che ufficializza l'impossibilità di organizzare la Festa dei Ceri il 15 maggio, così come i Ceri Mezzani il 23 e i Ceri Piccoli il 2 giugno, è stato firmato ieri mattina dal sindaco Filippo Mario Stirati. Si fa esplicito riferimento al «perdurare della situazione pandemica» e al «quadro normativo in essere, che rende impossibile svolgere il rito festivo nella forma canonica», con il sindaco che ha assunto la decisione in qualità di responsabile per l'ordine pubblico e la sicurezza. Stirati ha sottolineato, nell'annunciare il provvedimento che formalizza la rinuncia ai Ceri senza specificare se si potrà prevedere un'eventuale edizione straordinaria a settembre, di aver fatto propria la responsabile condivisione del cosiddetto Tavolo dei Ceri composto da rappresentanti della Diocesi, Università dei Muratori, associazione Maggio Eugubino e le tre Famiglie ceraiole.

Nell'ultimo incontro, il 28 marzo scorso, con la presenza del Secondo Capitano Paolo Procacci (il Primo Capitano Eric Nicchi ha esplicitato in una comunicazione l'impossibilità della festa il 15 maggio e la contrarierà a ogni data alternativa) e i tre Capodieci, è stata condivisa «la dolorosa e sofferta ma necessaria decisione di annullare, dopo quella del 2020, anche la Festa dei Ceri 2021». Viene confermato il programma limitato a riti civili e religiosi come nel 2020, con l'omaggio ai defunti, al Mausoleo dei Quaranta Martiri e le funzioni diocesane con la voce solenne del Campanone. «Pur nella sofferenza dell'inevitabile decisione di annullare anche per quest'anno la Festa dei Ceri - spiega Stirati - si guarda comunque con speranza al prossimo futuro e il sindaco si fa parte attiva nell'ascolto del sentimento del popolo ceraiolo, che è l'assoluto protagonista della storia e delle tradizioni che alimentano la nostra comunità da secoli, e che verrà ascoltato e seguito con costanza, senza escludere nessuno». Questo passaggio lascia aperta ogni valutazione e approfondimento di un'eventuale edizione settembrina tutta da verificare sulla base delle condizioni generali legate alla pandemia e all'umore popolare sulla volontà di prenderla in considerazione (i Capodieci si sono detti possibilisti).

Viene evidenziata una particolare «vicinanza e tutela sarà rivolta ai bambini e ai giovani, che in quest'assenza prolungata si ritrovano senza il naturale rapporto simbiotico con la secolare tradizione. Questa nuova, dolorosa prova non impedirà alla comunità tutta di continuare a guardare con fiducia al domani, certi del fatto che torneremo a celebrare con spirito di libertà e allegrezza l'omaggio al patrono».

Massimo Boccucci