Una celebrazione sobria, ma solenne, di una data molto importante per la città e l'Umbria e che anche il santo padre ha voluto ricordare. Il 18 febbraio 1321, papa Giovanni XXII riconosceva la nascita della scuola di medicina dell'Università di Perugia, una delle più antiche al mondo.

«Sette secoli ha detto il magnifico Rettore Maurizio Oliviero di grandi maestri e allievi che hanno contribuito a migliorare la qualità della vita e della salute a livello mondiale. Non potevamo concedere alla pandemia di toglierci questo giorno importante».

Insieme al rettore Oliviero, il cardinale Gualtiero Bassetti, la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco Andrea Romizi e il prefetto Armando Gradone, tutto trasmesso sul canale Youtube dell'ateneo.

Un'occasione per riscoprire tra le istituzioni il senso di unità e appartenenza, in un momento storico difficilissimo, e dimostrare il coraggio di assumersi delle responsabilità. Ieri è stato solo il via delle celebrazioni che si svolgeranno tutto l'anno.

Per tramite del cardinale Gualtiero Bassetti, il magnifico ha ricevuto, una bolla papale: i saluti di Papa Francesco che ha manifestato apprezzamento per la generosa e assidua opera profusa nell'emergenza sanitaria e l'incoraggiamento a proseguire nella testimonianza della solidarietà, amore verso il prossimo e delle altre virtù umane e cristiane nel solco della lunga storia della facoltà di Medicina.

Saluti e auguri che sono arrivati anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, da Ferruccio Resta, a capo della conferenza dei rettori degli atenei d'Italia e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Le celebrazioni sono iniziate nel segno del rispetto.

«Il primo pensiero ha detto Oliviero - i nostri pensieri vanno, ai tempi del Covid, a coloro che hanno sofferto, non ce l'hanno fatta e ai loro familiari».

Il magnifico ha voluto anche lanciare un messaggio positivo: «Abbiamo il dovere di consegnare alle nuove generazioni il bagaglio di conoscenza con cui poi, negli anni a venire, dovranno rendere ancora più gloriosa questa istituzione». Bassetti, commosso nel ricordare quando a novembre si è ammalato di coronavirus, ha voluto ringraziare i medici e i giovani infermieri che lo hanno assistito.

«Che questi festeggiamenti ha aggiunto il presidente della Cei sia segno di speranza e auspicio per l'ateneo, la sanità e la comunità civile e religiosa di Perugia».

La governatrice Tesei ha detto come in questo difficile momento «nelle ordinanze restrittive che ho dovuto fare per combattere il Covid, la scienza e la sanità hanno indicato la strada da percorrere».

Il sindaco Romizi ha detto come sia «fondamentale l'integrazione dell'ateneo con l'azienda ospedaliera per formare i professionisti di domani». Per il prefetto Gradone «bisogna impegnarsi sempre di più per far si che l'ateneo di Perugia resti un luogo di eccellenza».

