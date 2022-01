Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

UMBERTIDE Dall'altare alla piattaforma digitale. Celebrazioni eucaristiche e benedizioni hi tech in Altotevere nel rispetto della tradizione e delle norme per il contenimento della diffusione virale. A Umbertide, a Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, in molti si ritrovavano nel piazzale della chiesa di Cristo Risorto per ricevere la benedizione di cani, gatti e non solo. Da un paio d'anni il Covid ha bloccato tutto e tutti, ma non ha scoraggiato il vicario parrocchiale, don Gerardo Balbi. Il quale, nonostante la convalescenza per un intervento al femore, ha pensato di effettuare la cerimonia tramite Facebook.«La pandemia ci ha costretto a cancellare molte iniziative che al momento abbiamo sospeso per evitare assembramenti», ricorda. «Dopo aver ricevuto richieste da più parti per la benedire gli animali ho deciso di realizzare un piccolo video tramite i canali social con l'intento di offrire una preghiera per chi possiede animali, poi ognuno ne farà uso come crede più opportuno, in base alla propria fede, sperando che la situazione si normalizzi alla svelta», spiega. In tre minuti, sostenendosi con il deambulatore, don Gerardo ha impartito la benedizione a «creature di Dio poste al nostro servizio, chiedendo la protezione di Dio per intercessione di Sant'Antonio Abate».

Modalità streaming e diretta Facebook anche per la benedizione di telefonini, computer, tablet, profili social ed altri ritrovati della tecnologia. L'ha voluta in occasione della festa di San Biagio, quest'anno il 6 febbraio, don Giorgio Mariotti, titolare di una vasta fetta della diocesi tifernate comprendente Nuvole, Astucci, Lerchi e Piosina. Ex commerciante, sacerdote a 59 anni. L'annuncio, manco a dirlo, sul profilo dove sarà trasmessa la cerimonia: www.facebook.com/Parrocchia - di - nuvole- 443566649036674.

«Anche oggi, soprattutto a motivo della pandemia da Covid 19, in cui il virus scende dalla vie respiratorie negli alveoli polmonari, la benedizione della gola diventa importante», rimarca. «Non sostituisce il vaccino che è conquista della scienza e dono di Dio, ma ravviva la fede e, nell'invocazione, ci dispone a compiere la volontà del Signore, possiamo chiamarlo Il Vaccino della Benedizione», sottolinea. «Quante falsità oggi soffocano i nostri fratelli, le parole negative, i giudizi maligni, i falsi messaggi, i finti perdoni, la pace proclamata ma non perseguita e pagata di persona, creano disagio, portano turbamento, scavano divisioni, offendono Dio e gli altri».

Walter Rondoni

