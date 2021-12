Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

LA BEFFA

Zucchero invece del telefonino. Una scorta per fare tanti caffè dolci benché, a ragionarci, verranno a costare un po' tanto. La storia comincia a novembre, quando un ragazzo di Città di Castello si presenta in caserma. Ai carabinieri della Stazione denuncia quella che a indagine conclusa si configurerà come l'ennesima web truffa. Il giovanotto aveva pattuito on line l'acquisto di un cellulare al modico prezzo di 250 euro.

Dopo un po' di giorni, però, si era visto recapitare a casa un pacco di zucchero. Buono per essere messo in dispensa anche se, al market, se ne trovano a pochi centesimi. E forse di qualità migliore. A quel punto, la vittima del raggiro prova a contattare la venditrice. Sforzo inutile. La signora ormai è uccel di bosco. Sparita sui vari profili del social network, irraggiungibile attraverso l'utenza mobile. Comunque, gli uomini del luogotenente Fabrizio Capalti si mettono subito al lavoro. Ricostruiscono l'accaduto, tracciano le varie connessioni telefoniche, su internet e sui circuiti bancari. In breve riescono ad acquisire presunti elementi di colpevolezza a carico della 40enne che viene denunciata per truffa. Dal canto suo non ha potuto nemmeno addolcire la bocca dall'amaro della sòla la mamma tifernate che nei giorni passati aveva ordinato on line una Playstation 5 per il regalo di Natale al figlio. Caduta nella rete di due lestofanti, ci ha rimesso ben 550 euro. Ma il catalogo degli oggetti prenotati, pagati, mai giunti a destinazione è lungo e, purtroppo, in continuo aggiornamento. Ci sono canoe, motocicli, perfino un cucciolo di cane di razza pregiata.

W. Rond.