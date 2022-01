Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

La Befana arriva in moto. O in calesse. Molti eventi sono stati annullati, ma c'è chi resiste. Come la Motobefana, tradizionale appuntamento motociclistico, curato ed ideato dalla UISP Umbria Motorismo con l'unità di Protezione Civile Moto S.O.S., il Comitato Regionale UISP Umbria in collaborazione con Mototurismo Umbria, che partirà da Perugia alle 10.30 e arriverà a Pozzuolo di Castiglione del Lago alle 12.30 per la consegna dei doni al Centro Socio Riabilitativo Villa Nazarena. La Motobefana perugina si svolge da due anni solo come un evento in movimento per via delle normative anti covid. La partenza non sarà dunque da piazza IV Novembre ma dalpiazzale del centro commerciale Borgonovo di viale Centova e sarà scortata dalla polizia locale.

A Gubbio proseguirà fino a domenica Christmas Land, allestita ai piedi dell'Albero di Natale più grande del mondo e attiva dalle 10.00 alle 20.00. Oltre ai mercatini, alla Mostra Internazionale di Arte Presepiale, all'esperienza Christmas VR - Santa ClHouse, La magia del cioccolato e alla Grande Ruota del Polo Nord, oggi sarà possibile fare un giro sul simpatico calesse della Befana tra le 16.30 e le 19.30. Maggiori dettagli su gubbionatale.it.

A Castiglione del Lago c'è invece l'ultima settimana di Luci sul Trasimeno con tante attività ludiche come la ruota panoramica e la pista di ghiaccio, oltre alla Casa di Babbo Natale (attiva dalle 16.00 alle 22.00). Ovviamente sarà possibile seguire il Percorso Albero, che comprende l'Albero di Natale più grande del mondo disegnato sull'acqua, il Presepe Monumentale e gli Spettacoli alla Rocca Medievale (dalle 17.00 alle 23.30); dalle 10.00 alle 23.00 presso l'ex asilo Reattelli resta visitabile l'esposizione Castiglione del Lego. Inoltre anche oggi ci sarà il colorato mercatino di Natale, dalle 10.00 alle 22.00. Maggiori informazioni sono disponibili su lucisultrasimeno.it. A Trevi invece il Complesso Museale di San Francesco e Menti Associate hanno organizzato per l'Epifania una giornata dedicata ai più piccoli, con una coinvolgente caccia al tesoro all'interno del Museo tra tranelli, giochi di abilità e indovinelli da risolvere. Questa notte sarà davvero suggestiva anche la centrale elettrica di Pietrafitta, rivestita nuovamente di luce con una scenografia che resterà accesa per l'ultima sera.

Michele Bellucci