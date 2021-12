Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

LA BATTAGLIA AL VIRUS

GUALDO TADINO Sono trentatre gli under 12 prenotati per le vaccinazioni pediatriche al Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II di Svevia a Gualdo Tadino. Le somministrazioni inizieranno oggi pomeriggio e proseguiranno poi nella giornata di giovedì. Il personale dell'Asl del punto vaccinale gualdese sta predisponendo dei pacchetti regali per i bambini che riceveranno il vaccino. «Ringrazio ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti - tutte le strutture della Asl Umbria 1 con le quali abbiamo instaurato una grande e proficua collaborazione sin dall' inizio della pandemia. Il nostro punto vaccinale non solo resterà aperto finché ce ne sarà bisogno, ma implementerà le aperture dedicando due pomeriggi a settimana ai bambini della fascia 5-11 anni. Mi appello al senso di responsabilità di tutti i genitori: vaccinate i vostri figli. Fatelo per il bene di tutti». Il Punto vaccinale di Gualdo Tadino, oltre che per gli under 12 nei pomeriggi di oggi e giovedì, rimarrà in funzione anche per gli adulti nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì.

Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA