Molto di più di un Central park perugino. Nel cambio di passo dell'Università per Stranieri e del neo rettore Valerio De Cesaris, c'è anche la volontà di far partire il processo di rigenerazione del parco Santa Margherita. Molto più di un per farlo tornare ad essere uno spazio da vivere.

Rettore De Cesaris, da due mesi guida dell'ateneo. Un primo bilancio?

«Abbiamo chiÈuso un accordo con il Comune di Norcia per partecipare alla riqualificazione socio culturale del territorio colpito dal sisma, collaboreremo con la società Dante Alighieri su tante questioni e abbiamo iniziato ad impostare una nuova progettualità per i corsi di lingua e cultura italiana. È un periodo molto impegnativo, ma sono molto contento».

Quali sono le priorità del suo mandato?

«L'università ha una funzione formativa, ma al tempo stesso gioca anche un importante ruolo sociale per il territorio e partecipa della vita della città in tutti i sensi. Dobbiamo tornare ad aprire questo palazzo e la sua aula magna alla città e riportare in termini positivi la Stranieri al centro del dibattito cittadino».

Tra i progetti in partenza?

«Sta nascendo una progettazione che vede la ristrutturazione di una palazzina dell'Ateneo, quella di ex senologia, grazie ai bandi e finanziamenti per l'edilizia universitaria. Ma non ci siamo fermati qui».

Può spiegarlo nel dettaglio?

«Abbiamo poi allargato lo sguardo sul parco Santa Margherita, di cui una porzione e di proprietà dell'ateneo mentre il resto è della Provincia. Uno spazio che prima era vissuto e abitato, mentre ora è abbandonato e nel degrado».

Un parco dell'Ateneo?

«Molto di più. L'obiettivo è quello di riqualificare il parco per farlo tornare uno spazio fruibile, sostenibile ed inclusivo aperto non solo agli studenti, ma a tutta la città. Un luogo dove tutti possono passare del tempo, per lavoro, per svago, per studio».

Sostenibilità e inclusione parole d'ordine del suo mandato?

«Due attività importanti e per cui ho creato delle deleghe». Di che spazio parliamo?

«Sono circa 30mila metri quadrati tra l'area intorno all'ex senologia è quell'area verde che si trova tra le nostre palazzine e il liceo Galilei, ma la riqualificazione potrebbe arrivare fino a quella dove si trova un vecchio convento e i due spazi di fronte e dietro alla mensa universitaria».

Quali sono i tempi di realizzazione?

«Presto, lo studio progettuale della palazzina sarà fatto durante l'estate perché i bandi ministeriali per l'edilizia universitaria partiranno a settembre. Dopodiché, con lo studio di progettazione, partiremo con la riqualifica del parco. E non saremo soli».

Chi sono gli altri partner?

«Sarà un progetto innovativo che rappresenta anche un'occasione di collegamento con altri enti, quali la Provincia che ha apprezzato l'idea, ma anche con il vicino liceo Galilei con cui condividere nuovi spazi per restituire alla città il parco».

Il ruolo degli studenti dell'Ateneo quale sarà?

«Potrebbe diventare un laboratorio per dottorandi e assegnisti di ricerca, come quelli del nuovo corso di laurea di Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale».

Sarà un progetto partecipato?

«Con la città, le associazioni, gli imprenditori, gli studenti. In questa fase iniziale, mi piacerebbe chiamare a raccolta tutti coloro che volessero partecipare a diverso titolo alla riqualificazione del parco».

