Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Candidare l'Università degli Studi per far parte delle liste previste dalla convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. A mettere sul tavolo la proposta, discussa ieri in commissione Cultura, il consigliere comunale Maria Cristina Morbello (M5s). Apprezzamento sia da parte dei consiglieri di maggioranza che di opposizione, che hanno però chiesto di verificare direttamente con i rappresentanti dell'Università la posizione dell'ateneo al riguardo. Su questa linea andrà avanti il dibattito, anche su indicazione della giunta. Per l'assessore Leonardo Varasano (Cultura) la proposta deve sicuramente essere condivisa con l'Università dalla quale, in quanto soggetto giuridico autonomo, deve partire l'iniziativa. Compito del Comune, ha spiegato, può essere quello di sostenere ma non di proporre la candidatura. In ogni caso, tra i beni patrimonio immateriale dell'umanità Unesco attualmente iscritti nella World Heritage List non vi sono fattispecie come quella all'ordine del giorno, segno probabilmente che potrebbe non rientrarvi. Morbello, ribadendo comunque il ruolo propositivo che può avere il Comune (ha ricordato che l'Università è nata proprio per volontà e su iniziativa del Comune, come emerso dalla documentazione storica), ha accolto la richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ateneo stesso, per cui la seduta è stata aggiornata.