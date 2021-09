Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

L'INTERVISTA

Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, dall'Ermitage al Fascio Littorio cosa ci racconta l'arte umbra in questa fine estate 2021 con la Galleria in restauro.

Direttore, la Galleria è chiusa ormai da qualche tempo per ristrutturazione: dica la verità, il continuo afflusso di turisti a Palazzo dei Priori nella speranza di trovare aperto non le regala gioia e tristezza allo stesso tempo?

«Mi spiace certamente, ma è nell'ordine delle cose. Diciamo che spero di tornare a vedere un museo diverso, più moderno. Del resto, ogni volta che si fa una scelta dei disagi si creano».

Sarebbe stata anche un'estate da record visti i numeri che ha fatto il turismo in Umbria?

«Non credo, per noi l'estate da record resta quella del 2018 con 20.000 visitatori».

In questo nuovo progetto non le ha sfiorato l'idea di aprire una bella caffetteria in Galleria insieme al nuovo bookshop?

«Questa è un'ottima domanda. I motivi sono essenzialmente due. Uno è la nostra collocazione geografica, usciti da qui nell'arco di cento metri ci sono decine di bar e sarebbe abbastanza ridicolo mettersi a far concorrenza agli esercenti che fanno il loro lavoro. Poi c'è la seconda motivazione che è ancora più forte ed è che per gli impianti necessari per poter realizzare una cosa del genere a Palazzo dei Priori è difficile o impossibile soprattutto se pensato vicino alla biglietteria nell'atrio di un palazzo vincolato, meraviglioso, prezioso, come questo».

Per la nuova Galleria, se potesse scegliere, quale opera ruberebbe da un altro museo o collezione privata per arricchire la collezione?

«Chiederei al direttore del Museo Ermitage la Madonna Conestabile di Raffaello, perché malgrado la storia che lega il grande artista all'Umbria, in Galleria si sente la mancanza di una sua opera, ma nonostante ciò, dedicheremo al genio urbinate un'intera stanza tematica».

Come sta andando la mostra all'Ermitage con i capolavori della Galleria?

«Doveva essere in chiusura invece è stata prorogata, di pochissimo, fino al 19 settembre. La mostra sta andando molto bene considerato che San Pietroburgo aveva vissuto un periodo molto difficile perché il mese di giugno e luglio sono stati mesi nei quali per un certo periodo, addirittura, il numero di morti quotidiano era di 120 persone, ma ciò nonostante abbiamo già superato i 200 mila visitatori. Verrà sicuramente organizzata una conferenza stampa di fine evento per raccontare il successo e per annunciare i progetti futuri che proseguiranno fino al 2023».

La polemica dell'estate riguarda il fascio littorio restaurato al mercato Coperto, che idea si è fatto?

«Ho riflettuto molto e ho trovato la polemica sbagliata. Non si può confondere una testimonianza storica con l'apologia del Fascismo, che non è un'ideologia, ma è un reato in questo Paese. Le testimonianze storiche anche di un passato doloroso liberticida e con tutti gli aggettivi più nefasti che possiamo trovare sono comunque testimonianze storiche. Ci vuole chiaramente una capacità di saper ricontestualizzare, tuttavia non possono essere abrase dopo tutto questo tempo e lo dice uno che dopo la caduta del Fascismo sarebbe andato in giro a distruggere tutti i simboli del Fascismo. Quindi non confondiamo assolutamente la documentazione storica dell'epoca fascista con chi utilizza oggi impropriamente le arti per fare apologia fascista, che è reato e che sarei io il primo a denunciare e distruggere. Nella polemica poi mi ha fatto particolarmente arrabbiare la questione della qualità artistica, che non esiste, le testimonianze storiche vanno tutte salvate e tutelate, è una discriminante che se applicata cancellerebbe decine di opere del passato, la nostra identità, e l'idea di creare una sezione documentaria all'interno del Mercato che racconti e contestualizzi l'opera la trovo assolutamente giusta».

