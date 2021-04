1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Una ferita sulla fronte, frasi sconnesse e due bastoni nelle mani. Così un uomo di 58 anni martedì ha aggredito i passanti nella zona di via Canali. Non contento ha iniziato anche a lanciare sassi contro le auto di passaggio, finché qualcuno non ha chiamato il 113. E la sala operativa della questura ha inviato sul posto personale della squadra volante che ci ha messo poco a rintracciare il balordo grazie alle descrizioni dei testimoni. È così risultato come il 58enne fosse ristretto agli arresti domiciliari in una struttura religiosa di via Canali. E uscendo proprio dal cancello dell'istituto, davanti ai poliziotti, ha gettato per terra un foglio di carta che poi è risultato essere un permesso provvisorio di guida intestato al parroco nel frattempo accorso per denunciare un furto e un atto vandalico. Il religioso, infatti, aveva appena trovato frantumati i vetri della sua automobile parcheggiata all'interno della struttura e notato la mancanza di soldi e della patente provvisoria. L'uomo, risultato avere numerosissimi precedenti penali, di fronte alle evidenze dei fatti, ha riconosciuto le proprie responsabilità ed è stato arrestato per i reati di furto aggravato su autovetture e denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di tentate lesioni aggravate e minacce aggravate.

Una storia già anticipata ieri su queste colonne, dopo le continue segnalazioni dei residenti che, tra prostituzione e spaccio a cielo aperto, continuano a chiedere più attenzione per l'area.

I TOUR DELLA LADRA SERIALE

Sempre personale del reparto Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, è stato poi inviato dalla sala operativa in un supermercato di Olmo dove era stata segnalata una donna responsabile di un furto. Gli agenti l'hanno identificata per una cittadina romena di 28 anni, sorpresa da personale della sicurezza dell'esercizio commerciale, una volta oltrepassata la cassa per il pagamento degli acquisti, a lasciare fugacemente il negozio. Ma nella sua borsa aveva nascosto più di trenta confezioni di prodotti per la cosmesi, per un valore di 300 euro, che perfettamente integri - sono stati restituiti al direttore del supermercato. La donna, invece, in seguito agli opportuni accertamenti è risultata avere a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in modo particolare è stato possibile accertare la propria serialità e specialità nel commettere furti di prodotti prevalentemente cosmetici nei supermercati d'Italia organizzando dei veri tour. È stata quindi arrestata per furto aggravato e dopo il rito direttissimo condannata alla misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.

E. Prio.