Arriva la super ordinanza anti alcol del sindaco a Fontivegge? La vendita di alcolici dal pomeriggio fino alle sei della mattina successiva è praticamente bloccata? Bene: si prende d'assalto un locale pubblico per tirare via quell'alcol che non si trova in giro.

L'orologio dell'ultima follia si ferma intorno alle tre di domenica mattina, quando alcuni residenti vengono svegliati dai rumori provenienti da un'attività commerciale in quel momento ovviamente chiusa. Il motivo, come detto, viene individuato proprio nel tentativo di portare via birre e alcolici all'interno del locale. Il tentato raid viene raccontato anche via social da Gulietto Albioni, uno fondatori e responsabili del gruppo Progetto Fontivegge che da anni si batte per il decoro e la sicurezza nel quartiere: «Siamo stati svegliati intorno alle tre da rumori di bottiglie e sedie spostate a causa di una incursione di un uomo e una ragazza nella parte esterna del ristorante Mangiafuoco in via della Ferrovia, chiusa da una cancellata alta più di 2 metri, alla disperata ricerca di alcolici. Non siamo a conoscenza del danno materiale, ma è la conferma della precaria situazione in cui versa il quartiere, specialmente nelle ore notturne».

Una situazione che da qualche settimana, e specie con l'ingresso in zona bianca e dunque con il venire meno delle limitazioni legate in particolare al coprifuoco e alla presenza di persone nei locali, è tornata ad essere a livello di guardia. Da feste organizzate nei circoli e locali etnici, passando per violente liti a base di coltellate (l'ultima nella serata di venerdì con un tunisino bloccato dai carabinieri dopo aver accoltellato un albanese finito in prognosi riservata) fino alla questione dei giovanissimi schiavi della droga che terrorizzano i residenti scegliendo gli anfratti dei condomini per bucarsi dopo aver acquistato le dosi dagli spacciatori localizzati in particolare nell'area verde tra via del Macello e via del Bellocchio: questo, il quadro di una situazione che rende le cose molto difficili alle tante persone perbene che hanno scelto di vivere e lavorare nella zona della stazione.

E allora ecco come questo assalto alla ricerca di alcolici debba essere inevitabilmente letto come una delle tante risposte dei balordi alle limitazioni che vengono imposte per cercare di contenere un problema cui però probabilmente queste stesse limitazioni non possono rappresentare una soluzione definitiva.

«Vanno colpiti gli spacciatori, le presenze illegali e chi viene in questa zona a drogarsi e creare degrado - sottolinea un residente -. poi è chiaro che se ci sono anche commercianti che non rispettano le regole non si possono fare sconti nemmeno a loro. Ma il problema restano certe presenze». Come quelle protagoniste di una violenta lite in piazza del Bacio, intorno alle quattro del mattino, e messa a tacere con oggetti lanciati da qualche finestra.

