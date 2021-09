Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI La ripresa dei servizi all'ospedale di Pantalla tarda ad arrivare ed ecco che si sta attivando una mobilitazione generale che coinvolge la sinistra e il comitato di difesa. «Il silenzio sull'ospedale testimonia l'inadeguatezza delle destre al governo di Todi dicono quelli del coordinamento di Sinistra per Todi - la difesa dell'ospedale diventi priorità per le opposizioni, i comitati e le singole personalità presenti in città, nel silenzio e con l'accondiscendenza degli amministratori della città, continua l'opera di depotenziamento dell'ospedale».

I cittadini che hanno assistito al depotenziamento dell'ospedale causa pandemia, con il punto nascita chiuso, cittadini costretti ad emigrare in altri nosocomi per semplici esami diagnostici, chirurgia a mezzo servizio, per non parlare di un pronto soccorso ormai ridotto a centro di smistamento verso altre strutture stanno dicendo basta. «Sono basito dell'apatia delle forze politiche che sostengono l'amministrazione Ruggiano dice l'ex assessore Andrea Caprini forze politiche che sono assolutamente incapaci di proferire una sola parola su questa vergognosa situazione».

Si mobilitano ancora una volta i Comitati di difesa. «Siamo stati responsabili, collaborativi e fiduciosi mostrando apertura rispetto alle dichiarazioni emanate da Regione e Usl Umbria 1 dice Maurizio Pierdomenico, del coordinamento - è giunto il momento di fare nomi e cognomi perché qualcuno la responsabilità di quanto è accaduto e sta accadendo in merito alla funzionalità dell'Ospedale e dei servizi collegati dovrà assumersela, primi a dovere dare delle risposte la dottoressa Teresa Tedesco e il dottor Paliani».

Luigi Foglietti