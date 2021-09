Martedì 21 Settembre 2021, 05:04

L'INIZIATIVA

Tre giorni di festa a Ponte San Giovanni per i 25 anni dell'oratorio C'entro, uno dei primi nati nell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

«L'Oratorio, vissuto nella sua pienezza come luogo di incontro, di dialogo, di socialità e di scambio tra giovani e giovanissimi e non solo, dà un senso, una direzione, una meta che è Gesù Cristo. La realtà oratoriale aiuta ad incontrare Cristo nell'altro, perché il suo insegnamento evangelico è trasversale e universale, è fatto proprio da credenti e non credente, da cristiani e non cristiani».

L'ha detto don Alfonso Liguori, vicario parrocchiale di San Bartolomeo all'omelia della celebrazione eucaristica domenicale, momento centrale della tre giorni che nel suo complesso ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e cittadini, nel rispetto delle norme anti-Covid, animata dai volontari dell'oratorio e dai membri del locale gruppo Scout Agesci.

«Tutte le feste e le iniziative aggregative, ludiche, sociali e culturali promosse all'interno del nostro oratorio ha sottolineato il vicario parrocchiale hanno una logica se è Cristo che ci spinge a promuoverle per l'amore e il bene di tutti. Quello che ha fatto, fa e farà l'oratorio nella nostra vita, è rendere attuale il vangelo di oggi: aprire le porte, accogliere i più piccoli per accompagnarli a crescere nella fede».