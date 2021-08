Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

L'OPERAZIONE

Tre arresti di membri di una banda dedita ai furti in abitazione che è stata sgominata dalla squadra mobile di Arezzo. Sono due uomini di 39 e 42 anni e di una donna di 21 anni, tutti residenti a Perugia. Ai tre la polizia è arrivata seguendo un'auto che viaggiava a bassa velocità lungo la regionale 71 ad Olmo alle porte di Arezzo dalla quale è uscita una donna che, notata una porta aperta, si è introdotta in un'abitazione allontanandosi subito per il rientro della proprietaria. È scattata l'operazione e i tre sono stati fermati dalla polizia e condotti in questura e poi arrestati per tentato furto aggravato. Sono in corso indagini su altri furti accaduti in zona e per risalire ad eventuali responsabilità della banda. Non si esclude che i furti siano stati fatti su commissione.

«L'attività della squadra mobile - ha dichiarato il questore Dario Sallustio - si inquadra in un più ampio contesto di prevenzione e repressione del fenomeno dei furti in appartamento al quale la Questura di Arezzo sta riservando particolare attenzione soprattutto in questo periodo estivo. Volanti e pattuglie della polizia di Stato con agenti in borghese hanno intensificato i controlli nelle fasce serali e notturne; la qualificata ed attenta presenza sul territorio, unita a buon intuito investigativo, ha consentito di assicurare alla giustizia una organizzata banda di criminali provenienti da fuori provincia e dediti alla commissione di furti, truffe e rapine».