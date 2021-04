22 Aprile 2021

La droga gira non solo in città ma anche in periferia. E ne gira anche in quantità importanti. I carabinieri della sezione operativa del Nor della compagnia di Perugia, ieri, hanno tratto in arresto, in flagranza, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, un 29enne cittadino albanese, domiciliato a Perugia e un 42enne italiano, di origini siciliane ma domiciliato a Perugia. Entrambi già noti ai militari dell'Arma.

Durante un servizio perlustrativo nella zona di Fratticiola Selvatica, i militari hanno notato un'autovettura di colore nero, con a bordo i due uomini in atteggiamento guardingo, noti per pregresse vicende giudiziarie connesse, tra l'altro, con lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

I carabinieri avuto sentore che i due potessero occultare sostanze illecite, hanno quindi deciso di bloccarli davanti all'abitazione risultata poi in uso al 42enne, presso cui, dopo alcune soste in zone limitrofe, i predetti avevano fatto ritorno.

Nella circostanza, all'esito di una prima perquisizione personale e veicolare, i medesimi sono stati trovati in possesso di 23 involucri contenenti 127 grammi circa di cocaina, nonché di 4 telefoni cellulari e della somma contante di 125 euro, ritenuta provento di attività illecita. Pertanto, la perquisizione è stata estesa anche nell'appartamento al cui interno sono stati trovati ulteriori 5 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo pari a 406 grammi circa, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza.

La droga e i reperti sono stati sottoposti a sequestro. Espletate le formalità di rito gli arrestati sono stati portati nel carcere di Capanne.