L'OPERAZIONE

ASSISI Arrestato perché trovato in possesso di dieci grammi di marijuana e due di hashish. A finire nei guai un ragazzo di 26 anni nato in Albania ma da anni residente a Petrignano. Il ventiseienne è stato giudicato per direttissima dal giudice monocratico del tribunale di Perugia che ha convalidato l'arresto effettuato dai carabinieri e lo ha condannato a otto mesi di reclusione e a una multa di duemila euro. Al giovane è stato inoltre confiscato il denaro trovato durante la perquisizione domiciliare disposta dell'autorità giudiziaria in quanto è stato ritenuto provento dell'attività di spaccio. Insieme a marijuana e hashish i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Assisi hanno sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi e diversi telefoni cellulari utilizzati per gestire l'attività di vendita al dettaglio della droga. L'operazione rientra nell'attività di vigilanza che i carabinieri pongono in essere nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive. Alla guida dei carabinieri della Compagnia di Assisi si è di recente insediato il capitano Vittorio Jervolino. Il nuovo comandante della Compagnia è stato ricevuto nei giorni scorsi in Comune per un saluto istituzionale e per ribadire la collaborazione tra l'Arma e l'amministrazione nel controllo della legalità e della sicurezza nel territorio. A nome della città il sindaco Stefania Proietti ha dato il benvenuto al capitano formulandogli gli auguri di buon lavoro. Jervolino ha preso il posto lasciato dal tenente colonnello Marco Vetrulli che, dopo quasi cinque anni ad Assisi, ha assunto un incarico di rilievo presso il comando legione dell'Umbria. Vetrulli ha ricevuto un encomio solenne dall'amministrazione comunale «per aver assicurato, con grande professionalità, la prossimità dell'Arma alle esigenze del cittadino».

