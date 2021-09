Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:02

L'OPERA

Il libro Augusto Ciuffelli: un umbro al servizio dello Stato, uscito per i tipi delle Edizioni Sì!, i cui autori sono i giornalisti Umberto Maiorca e Pier Francesco Quaglietti, presentato agli inizi di luglio, ha già riscosso tanto successo che se ne sta predisponendo la seconda edizione. Il breve saggio viene distribuito a titolo gratuito dagli autori che ne hanno fatto omaggio a rappresentanti delle istituzioni, soprattutto a quelli politico-amministrativi dei luoghi che lo videro protagonista. Il forte interesse suscitato sta nel fatto che l'importante personaggio, uomo dell'apparato dello stato e ascoltato politico, dopo un lungo periodo di oblio, fatti salvi alcuni importanti saggi storici, accademici, sul suo conto, è stato riportato in auge in concomitanza del centenario della morte avvenuta il 6 gennaio 1921. «Abbiamo inteso porre l'attenzione su un umbro che nel corso degli anni ebbe ruoli di rilievo nell'ambito istituzionale ricordano gli autori - tanto da giungere alla vicepresidenza della Camera prima di morire dopo essere stato più volte ministro».

«Il nostro interesse precisano Maiorca e Quaglietti - si è rafforzato grazie alle richieste pervenuteci da vari docenti delle scuole superiori, che intenderebbero inquadrare il periodo storico del primo novecento attraverso il nostro personaggio». Da luglio i due autori hanno iniziato degli incontri con i Sindaci del territorio della Media Valle del Tevere per sensibilizzarli ad organizzare celebrazione degne del centenario della morte di Ciuffelli che tanto ha fatto per l'Umbria e in particolare per il territorio Todi Massa Martana, dove è stato promotore o supporto di numerose scelte locali come la realizzazione di opere pubbliche, ad esempio la Ferrovia Centrale Umbra, che ebbero effetti positivi per l'economia di quei luoghi.

«Comunque tanti sono ancora gli aspetti che andrebbero approfonditi per un uomo che seppur cimentatosi nell'agone politico rimase sempre un servitore dello Stato dimostrandolo in varie situazioni», hanno detto Maiorca e Quaglietti che hanno aggiunto: «Aspetti che saranno approfonditi nella seconda edizione che, presumibilmente sarà in distribuzione ai primi del prossimo anno». E nella seconda edizione saranno inserite notizie su Ciuffelli raccolte in archivi pubblici e privati sparsi in varie regioni d'Italia, come quelle trovate a Brescia, terra d'origine di Giuseppe Zanardelli di cui fu segretario particolare, così come da alcune sedi in cui espletò la carica di prefetto. Inoltre verranno meglio approfonditi anche il supporto costante dato all'Istituto Tecnico Agrario Statale di Todi, che porta il suo nome.

Luigi Foglietti