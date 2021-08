Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

L'OFFERTA

Sette borse di studio e iscrizioni aperte per il master Italin che consente di diventare docenti di italiano. L'università per Stranieri apre con un'edizione rinnovata che offre un percorso d'eccellenza. In linea con le politiche linguistiche europee, gli obiettivi del master valorizzano il plurilinguismo e l'interculturalità, per questi motivi ItaLin è aperto a laureati di qualsiasi area disciplinare e, nello specifico, porta gli iscritti a specializzarsi nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e a sviluppare competenze linguistiche e glottodidattiche negli ambiti dell'interculturalità e della diffusione della cultura e della civiltà italiane.

Le lezioni integrano la formazione a distanza asincrona e sincrona con quella in presenza. Il tirocinio è costantemente guidato da docenti di scuola superiore, condotto in situazioni reali e coordinato dai tutors, che assistono i corsisti nelle sessioni teoriche e nella pratica tirocinale. Il percorso del master si sviluppa in circa 9 mesi e consiste in 1500 ore di formazione. Il master dà diritto a un titolo di specializzazione in Italiano L2. L'UniStranieri mette a disposizione per 7 borse di studio da 500 euro, ciascuna a parziale copertura della quota di iscrizione, che saranno attribuite ai primi sette candidati della graduatoria, mentre gli insegnanti iscritti potranno usufruire del bonus di 500 euro della Buona Scuola. Tempi e modalità su www.unistrapg.it.