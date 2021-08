Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

L'INTESA

TODI Grazie ad una convenzione firmata tra il Comune e l'Etru, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, i bellissimi e preziosissimi ori noti come quelli della Sacerdotessa, custoditi ed esposti lì, per i tuderti saranno visibili a prezzi ridotti. I bellissimi reperti, infatti, che furono ritrovati a Todi nella Tomba del Guerriero e in quella degli Ori intorno al 1890, durante gli scavi nella necropoli di origine pre romana della Peschiera e di San Raffaele, furono venduti dai proprietari del terreno all'allora Museo Falisco. L'operazione denominata Tular Rasnal-Etruschi senza confini, comprende anche il museo di Villa Poniatowski di Roma, è ha quale intento quello di creare una rete con gli enti locali per la promozione della cultura degli Etruschi e degli Italici, sia nella dimensione materiale che immateriale, nei luoghi che videro prosperare quella importante e ancora misteriosa civiltà.

L'accordo con Etru prevede per i tuderti un biglietto di ingresso ridotto, e il Comune di Todi riconoscerà a sua volta ai possessori dei biglietti di ingresso al Museo di Villa Giulia e a Villa Poniatowski una riduzione sull'ingresso al proprio Circuito Museale.

Luigi Foglietti

