CITTÀ DI CASTELLO Canonizzazione della Beata Margherita, sinergia istituzionale umbro-marchigiana tra Città di Castello e Mercatello sul Metauro, Obiettivo, definire insieme alla diocesi tifernate e urbinate il precorso organizzativo della solenne celebrazione eucaristica per la nuova santa, in programma il 19 settembre a San Domenico. Perciò il sindaco Luciano Bacchetta ha incontrato il collega di Mercatello sul Metauro, Fernanda Sacchi, accompagnato dal suo vice e assessore alla cultura Luca Bernardini. «Dopo Santa Veronica Giuliani con Beata Margherita della Metola uniti più che mai dalla storia», il filo conduttore. «Siamo stati e continueremo ad essere vicini alla chiesa locale, nelle iniziative del Settecentenario ormai avviato alla conclusione e nelle altre che la canonizzazione con tutti gli aspetti religiosi ed organizzativi porterà con sé», precisa Bacchetta nel ricordare l'impegno dell'assessore Vincenzo Tofanelli per un evento che investe la sfera culturale e sociale. Un evento che «si intreccia anche con la mostra del Cinquecentenario della morte di Raffaello: aprirà alla Pinacoteca il 18 settembre coinvolgendo il nostro territorio e quello urbinate, due regioni, Marche e Umbria, due province, Perugia e Pesaro Urbino, coincidenze davvero eccezionali». Per il primo cittadino di Mercatello sul Metauro. Fernanda Sacchi, «i vincoli di amicizia e stretta collaborazione fra i nostri comuni si rinsaldano ulteriormente con la canonizzazione della Beata Margherita che vedrà le nostre diocesi e le comunità locali insieme nell'affiancare la chiesa in questo momento di portata internazionale». A breve sono in agenda altri incontri in contatto con i vescovi, monsignor Domenico Cancian e Giovanni Tani.

