10 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INTERVISTA

TODI Opes, ente di promozione sportiva, in questi giorni ha rinnovato i vertici regionali. Confermato alla presidenza Pier Francesco Quaglietti.

Presidente in quale campo opera Opes?

«Opes, è una organizzazione per l'educazione allo sport, è un ente che promuove ed organizza, senza scopo di lucro, con le associazioni affiliate numerose iniziative sia in campo atletico che sociale. Anche in Umbria siamo presenti da anni con iniziative che vanno dalla ginnastica, ricordiamo manifestazioni di grande rilievo tecnico e spettacolare come Opes Gym, ai campionati regionali di Calcio a 5 in tutte le sue declinazioni, alle palestre, all'atletica leggera nelle scuole. Certo, ora l'emergenza Covid sta facendo sentire i suoi preoccupanti effetti e il mondo dello sport in generale è fortemente penalizzato, ma noi ci siamo e cerchiamo in vari modi di supportare i nostri iscritti».

In questo momento pandemico che tipo di attività avete svolto? «In questo devastante periodo, siamo sempre stati a disposizione ed in appoggio a tutte le associazioni affiliate, anche grazie alla responsabile Benedetta Rosati, sempre vicina alle esigenze del territorio».

Come vi inserite nel panorama associazionistico regionale? «Opes Umbria ritiene opportuno evidenziare che, pur essendo l'ultimo nato nell'ambito degli enti di promozione sportiva, ha bruciato varie tappe ed è cresciuto sia in termini di associazioni che di iscritti».

Quali le iniziative?

«Ritengo giusto sottolineare che Iniziative ed eventi sportivi da noi organizzati costituiscono importanti ed elevati momenti di aggregazione sociale e di sviluppo dei rapporti comunitari, garantendo di fatto interessanti spazi di visibilità per coloro che a vario titolo vi partecipano e cioè squadre, atleti, dirigenti, aziende sponsor, enti pubblici e privati».

Ma c'è un aspetto al quale tenete particolarmente?

«Il combattere e contrastare con ogni mezzo il doping nonché l'utilizzo in altri ambiti di sostanze stupefacenti tra gli atleti delle società affiliate! In questo caso l'azione di Opes Umbria si svolge con una sensibilizzazione costante, cercando di inculcare valori che partendo dallo sport debbono essere messi in pratica nella quotidianità».

Progetti per il quadriennio che si appresta a presiedere?

«La nuova sfida ed il nuovo orizzonte sono una nuova scommessa, chiamata del Runts, l'imminente attuazione operativa del registro nazionale del terzo settore attraverso Eurosport, associazione nazionale di promozione sociale che propone lo sport come risposta al disagio dei giovani che troppo spesso, non trovando modelli giusti o punti di riferimento per crescere in una società sempre più frenetica e senza sbocchi».

Obiettivi?

«Quello di combattere droga e doping, oltre che dare un sostegno a tutto il mondo del no-profit, senza dimenticare il cyber bullismo, che cerchiamo di contrastare consci dei gravissimi danni che provoca agli adolescenti».

Del consiglio regionale, oltre al presidente Quaglietti, fanno parte Raffaele Losavio, Luca Rossini, Rolando Traversini e Stefano Valentini.

Luigi Foglietti