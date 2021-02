L'INTERVENTO

«Sosteniamo l'opera dei sanitari con la nostra preghiera. Chiedo a tutti i sacerdoti dell'Arcidiocesi di pregare durante le celebrazioni di domenica per i malati e gli operatori sanitari e perché finisca presto questo flagello». Nel giorno in cui la chiesa celebra la giornata mondiale del malato, il cardinale Gualtiero Bassetti ha inviato un messaggio alla comunità diocesana, annunciando che quest'anno la messa per operatori sanitari nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia «è stata rinviata a motivo dell'epidemia, che proprio in questi giorni sta affliggendo con particolare intensità la città di Perugia e la sua provincia». «A Dio piacendo ha aggiunto Bassetti - si svolgerà domenica 11 aprile prossimo. Desidero comunque raggiungere malati, medici, religiosi, assistenti e volontari con questa breve lettera. Più che un gesto pastorale, essa esprime un moto del cuore, che vuole significare la mia partecipazione alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle e al lutto di tante famiglie». Il cardinale, nel parlare dello sforzo che stanno compiendo i sanitari, ha fatto un appello. «Comprendiamo le difficoltà in mezzo alle quali operano i medici e i loro collaboratori. Molti stanno pagando con l'infezione e la quarantena, taluni addirittura con la vita, la fedeltà al proprio dovere. E le forze sembrano venir meno. Mi unisco, dunque, alla voce di quanti invocano l'aiuto dei medici di altre regioni italiane, che al presente sono meno oppresse dalla diffusione del virus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA