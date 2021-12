Sabato 4 Dicembre 2021, 05:02

L'INTERVENTO

SAN GIUSTINO Recuperato e rimosso il residuo bellico trovato sotto la superstrada E45 nel corso della ristrutturazione programmata dall'Anas. Mercoledì pomeriggio non lontano dallo svincolo di Selci Lama è venuta alla luce una bomba d'areo di grandi dimensioni, circa cento chili, risalente alla seconda guerra mondiale. L'ordigno è spuntato dal terriccio rimosso durante i lavori di scavo. Subito gli operai del cantiere hanno dato l'allarme alla caserma carabinieri di San Giustino. La segnalazione è stata poi girata alla Prefettura di Perugia che ha disposto l'intervento del Reggimento Artificieri di Castel Maggiore, vicino Bologna. Ieri mattina, gli specialisti hanno iniziato l'operazione di bonifica.

Dopo l'attenta verifica del sito ed il disinnesco, hanno trasferito la bomba, a quel punto innocua, alla cava di Monticchio di Mantignana, nell'hinterland perugino, messa a disposizione dalla Società Marinelli per il brillamento. La situazione è tornata alla normalità in due giorni dal rinvenimento con la Prefettura che si è attivata per eliminare il pericolo. Il funzionario delegato, Ivo Fuccelli, ha ricevuto il supporto in loco dei militari della stazione carabinieri, coordinati dal luogotenente Vincenzo Viscito, e del personale della Polizia Locale, agli ordini del comandante Nicola D'Avenia.

