Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

L'INTERVENTO

La polizia interviene per una lite e scopre piante di marijuana. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati inviati dalla Sala Operativa della Questura di Perugia in una abitazione dell'hinterland perugino dove veniva segnalata una lite all'interno di una casa fra due coinquilini che urlavano ferocemente l'uno contro l'altro. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, sono riusciti a farsi aprire il portone di ingresso da uno dei due, con non poca fatica. Ciò perché l'uomo primo sosteneva di essersi addormentato in altra stanza. L'altro coinquilino è stato trovato in stato di incoscienza riverso nudo sul letto. Nell'appartamento riferisce una nota della Questura sono stati notati «sul pavimento esagerati cumuli di immondizia, feci, vetri infranti e sporcizia varia. Il degrado igienico sanitario risultava fortemente marcato anche nei locali cucina e bagno».

Il controllo effettuato nell'abitazione dell'abitazione e nei confronti dei due uomini, entrambi italiani cinquantenni 71, ha fatto emergere la presenza di sei piante invasate di marijuana ben posizionate all'interno di un terrazzo di pertinenza dell'abitazione. In costanza di attività di accertamento l'uomo in stato di incoscienza è stato trasportato con ambulanza del 118, nel frattempo fatta intervenire, all'ospedale Santa Maria della Misericordia e tenuto sotto osservazione. Contestualmente le 6 piante di marijuana sono state sottoposte a sequestro, mentre i due cani di proprietà dei due coinquilini, vista la scarsissima condizione igienica e la qualità della vita sottolinea la nota della Questura - anche per i due poveri animali estremamente fatiscente, sono stati affidati a personale qualificato di un centro-rifugio comprensoriale per il loro accudimento. L'uomo trovato dai poliziotti in stato di coscienza è stato denunciato per l'ipotesi di reato di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Come da prassi accertamenti ed approfondimenti investigativi proseguiranno al fine di delineare ogni aspetto della complessa vicenda.

Gio.Ca.