Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

L'INTERVENTO

L'organizzazione di una sagra, a evento finito, tira un bilancio e lancia una stoccata alla Regione. Il punto arriva dall'associazione sportiva circolo Arci Sant'Egidio, presieduta da Elio Censi, che ha espresso soddisfazione per la 48esima edizione della sagra della torta al testo. Un appuntamento che si è svolto seguendo le linee guida in vigore grazie all'impegno di circa cento volontari «che hanno garantito la perfetta organizzazione sia in cucina che nelle prenotazioni, nel ricevimento degli ordini al tavolo, nella consegna dei pasti in tempi ragionevolmente brevi». E del controllo del green pass o della certificazione ricevuta con un tampone. A proposito, una cinquantina di tamponi sono stati fatti anche per i volontari non ancora vaccinati. «Ciò dimostra che è stata pretestuosa la decisione della presidente della giunta regionale di limitare a 6 giorni lo svolgimento delle sagre, peraltro non motivata da ragioni di possibile diffusione dei contagi. Ne vale la puerile giustificazione del possibile danno arrecato ai ristoratori. Ne è la palese dimostrazione scrive l'associazione - la partecipazione alla sagra anche per più sere dei titolari dei ristoranti limitrofi a Sant'Egidio». L'evento comunque si è svolto senza intoppi e nel quartiere già si guarda avanti. «L'impegno che sempre abbiamo rispettato è quello di destinare i proventi netti della sagra allo sviluppo delle attività culturali, sportive, aggregative e non ultime scolastiche oltre che alla manutenzione e gestione degli immobili e delle aree verdi comunali presenti a Sant'Egidio».