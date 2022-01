Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

L'INTERVENTO

Il comitato cittadino Ginkgo Biloba, impegnato sul delicato fronte della tutela del verde in città, allarga la lente dopo le battaglie per Madonna Alta. L'attenzione ora si sposta sulla progettualità, ancora in fase di discussione, relativa a viale Centova. Una fetta di città dove, fra la questione del rinnovo dello stadio (se dovesse andare in porto) e nuova scuola (che sorgerà tra il Capitini e il Chico Mendez), ci sarà presto un corposo piano di lavori.

Al comitato ambientalista piace poco l'intervento relativo alla realizzazione di un edificio a destinazione esercizi di ristorazione (fast food). Una iniziativa privata che è sul tavolo da tempo, dal 2015, e che sta passando ancora un volta per palazzo dei Priori. Ci sono delle contropartite, come interventi sul verde e viabilità, ma il comitato è critico.

«Il Comune cambierà il Prg chiedendo come contropartita anche la messa a dimora di nuovi alberi alla luce di una riqualificazione verde della zona. Fra costruzione e parcheggio ci ritroveremo un'area di cemento e catrame, per l'esattezza mattoncini drenanti per il parcheggio e catrame per l'ampliamento della strada». Così in un intervento diffuso via social con tanto di immagini della zona, il comitato fa notare che l'area «è tutto un parcheggio» e si chiede «di che riqualificazione verde ci stanno parlando?».

Nella documentazione del Comune, si legge che, fra le altre cose, è previsto il raddoppio di corsia d'immissione da viale Centova su rotatoria di raccordo con superstrada.

