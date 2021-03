L'INTERVENTO

«Confidiamo che l'attenzione e la competenza delle nostre istituzioni, che già hanno intrapreso un percorso di analisi, proiettino l'operazione nel futuro, assicurando monitoraggi e manutenzioni». Anche il Fai interviene sul recente danno alla Fontana Maggiore, la caduta di una delle protomi bronzee. Un fatto che «ci sollecita a tenere sempre presente che i materiali e le tecniche dei nostri beni non sono stabili nel tempo ma subiscono gli effetti del tempo, del clima e, a volte, anche di azioni antropiche non appropriate». Lo sottolineano Nives Maria Tei Coaccioli (presidente regionale) e Maria Carmela Frate (capo delegazione Perugia). «Siamo tutti consapevoli che la consistenza, per qualità e quantità, del nostro patrimonio storico materiale richiede l'impegno di tutti nella conservazione e valorizzazione, a partire dai cittadini fino ai soggetti istituzionali che detengono o sorvegliano i beni. Solo una continua operazione di monitoraggio e di conseguente manutenzione può evitare che il trascorrere del tempo sia così deleterio da velocizzarne il degrado». Il Fai, aggiunge che «non c'è dubbio che i nostri beni, esposti agli agenti climatici, possano nel tempo manifestare segni di alterazioni, ma d'altra parte non è pensabile che pezzi di città nati con funzioni urbane e collettive, tale è la Fontana Maggiore, possano essere sottratti al godimento di tutti, trasformando la città in una copia di se stessa».

