21 Marzo 2021

L'INTERVENTO

ASSISI Un milione di euro a fondo perduto in arrivo dal ministero dell'Interno per i lavori di riqualificazione dei sanpietrini in via Patrono d'Italia, a Santa Maria degli Angeli. Queste risorse governative copriranno per intero l'intervento che sarà esecutivo con apposito decreto attuativo e permetterà di destinare la somma in precedenza stanziata (670 mila euro del bilancio comunale) ad altri investimenti. L'intervento, in corso dal 1 marzo, si configura come una riqualificazione completa del manto stradale, compresi la realizzazione ex novo dello strato di fondazione e il rifacimento di tutti i sottoservizi esistenti come fognatura, rete delle acque miste, elettricità, comunicazioni, acqua e gas.

Il termine dei lavori è previsto per fine luglio. Tra i punti importanti del progetto c'è senz'altro il recupero del materiale, dei sanpietrini appunto, che verranno, una volta selezionati e ricromatizzati, risistemati lungo il tratto stradale di via Patrono d'Italia con una posa in opera e conseguente tenuta, che - viene assicurato dall'amministrazione comunale - «nulla avrà a che fare con lo stato totalmente dissestato presente oggi». Del resto proprio per la grave situazione di dissesto il tratto stradale è risultato destinatario dei fondi ministeriali per la messa in sicurezza.

A scegliere la pavimentazione fu nel 2005 l'architetto Bruno Signorini ai tempi della giunta guidata dal sindaco Giorgio Bartolini, con l'obiettivo di qualificare maggiormente il nuovo spazio limitrofo alla basilica papale. Tuttavia nel tratto di strada lastricata con sanpietrini realizzato in contemporanea alla piazza, sin da subito si sono manifestate criticità irrisolvibili con l'ordinaria manutenzione. La ditta costruttrice inoltre, oltre ad aver eseguito i lavori non a regola d'arte, è fallita poco dopo la chiusura del cantiere. «Lo stato di dissesto - spiega il sindaco Stefania Proietti - si era ormai talmente aggravato da mettere a rischio la sicurezza stessa della viabilità».

Massimiliano Camilletti

