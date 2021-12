Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

L'INTERVENTO

ASSISI Assembrati e senza mascherine. Così, gli equipaggi della polizia di Assisi unitamente alle pattuglie del reparto Prevenzione crimine e della polizia locale, hanno trovato un centinaio di partecipanti a una festa che si stava svolgendo in un locale. L'intervento rientra nei controlli straordinari del territorio disposti dal questore della provincia di Perugia con l'obiettivo di prevenire ogni fenomeno di illegalità e verificare il rispetto delle norme di contenimento dell'emergenza pandemica. Al momento dell'arrivo, gli operatori hanno riscontrato la presenza di circa un centinaio di persone e il mancato rispetto delle misure anti-Covid. In particolare, una volta verificato l'allestimento di una sala destinata a discoteca con la presenza di un dj, gli agenti hanno rilevato situazioni di assembramento e il mancato uso delle mascherine di protezione individuale. A quel punto i poliziotti hanno posto fine ai festeggiamenti e sanzionato il responsabile dell'organizzazione della festa per le violazioni riscontrate. Ad Assisi l'obbligo di mascherine è stato peraltro esteso anche all'aperto. Il sindaco Stefania Proietti ha firmato infatti l'ordinanza valida da ieri, per tutto il periodo natalizio, fino al 9 gennaio. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione dell'aumento dei contagi da Covid e in previsione dell'afflusso di turisti nel periodo natalizio. L'obbligo è stato disposto nel centro storico delimitato dalle mura urbiche. «Dobbiamo assolutamente rispettare le misure di sicurezza dichiara il sindaco perché i casi positivi stanno aumentando dappertutto. Rinnovo l'invito a vaccinarsi. Ora a è possibile sottoporre al vaccino anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Soltanto con il vaccino e con il rispetto delle regole possiamo contenere il virus e riprenderci la nostra vita normale».

Massimiliano Camilletti