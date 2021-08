Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

L'INTERVENTO

Ancora un incendio nei boschi. Con le fiamme che ieri nel primo pomeriggio hanno interessato sterpaglie e parte di bosco in località Ranciano, a Castiglione del lago. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con una squadra e il supporto di Aib2 e Dos per arginare l'incendio e riportare la situazione in sicurezza. In un momento in cui la Regione Umbria ha disposto l'apertura del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. In tale periodo, si ricorda da palazzo Donini, è fatto assoluto divieto di compiere azioni che possano determinare potenziali rischi di incendi, quali accensione di fuochi compresi spettacoli pirotecnici, uso di apparecchi a fiamma o elettrici, uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace, abbandono di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili, abbruciamento di stoppie o altri residui vegetali. Mentre i colleghi erano ancora impegnati con le fiamme a Ranciano, una squadra di vigili del fuoco del lago si è dovuta spostare a San Fatucchio per l'incidente stradale di un mezzo pesante che ha perso il controllo, si è ribaltato e ha urtato una colonnina del gas.

E. Prio.