Martedì 26 Ottobre 2021, 05:03

L'INIZIATIVA

Una task force con unità cinofile per combattere il fenomeno dei bocconi ed esche avvelenate. Dal 2014 al 2021, come emerge dai dati dell'istituto Zooprofilattico, sono stati esaminati i casi di 1094 animali, con il rinvenimento di 867 esche, il 45-48% avvelenate. Anche per ridurre questi numeri, contrastando il diffuso problema dei bocconi dannosi anche per uomo e ambiente, nasce il progetto pilota Lotta contro l'avvelenamento degli animali, una novità in Italia grazie alla sinergia fra la Regione che patrocina l'iniziativa e l'Enpa che ha messo sul tavolo la proposta favorendo la collaborazione di molti, come l'Unità Cinofile di Soccorso e l'associazione di Prociv Rosa dell'Umbria. Ieri la presentazione a palazzo Donini con l'assessore all'Ambiente Roberto Morroni e, tra gli altri, Carla Rocchi presidente Enpa nazionale, il presidente Ucis Bruno Piccinelli, il presidente Prociv Rosa dell'Umbria Claudio Serrani, il dg dell'Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche Vincenzo Caputo. Il progetto, come detto dal direttore sanitario del rifugio Oasi Parco dell'Enpa, Massimo Floris, ha tappe chiare. «In 6 mesi contiamo di formare 10 binomi di unità cinofile addestrate nella ricerca di bocconi ed esche con una parte teorica e pratica. Per la prima, complessa, sono stati contattati docenti esperti in materia di ricerca di esplosivi e esperti della polizia. Con la preparazione pratica, invece, il cane, verrà allenato sul terreno». Obiettivi generali sono ispezioni random su segnalazione, bonifiche di parchi e giardini pubblici, riduzione delle morti dirette e indirette di animali e la sensibilizzazione nelle scuole.

Ri.Ga.