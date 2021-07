Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Un successo per O la borsa o la vita, iniziativa solidale a favore dell'associazione Malattie rare Mauro Baschirotto Onlus, progetto Lafora. Una esclusiva vendita di capi e accessori donati da tante persone sensibili all'iniziativa, organizzata da Silvia Buitoni e Ilenia Votini davanti a Lo Spazio Vintage di via della Pallotta, ha viso la partecipazione di tantissime persone permettendo di raccogliere, grazie allo shopping solidale, più di 3.500 euro.

Tutto grazie anche alla sensibilità di tante persone che si sono fatte avanti donando qualcosa del proprio guardaroba per una giusta causa, dagli abiti agli accessori poi opportunamente selezionati dall'organizzazione che ha prelevato le donazioni dai punti di raccolta di Perugia, Assisi, Foligno e Spoleto.

«È stato un grande successo - ha detto Silvia Buitoni per questo ringraziamo sia chi ci ha sostenuto nell'organizzazione, sia tutti coloro che hanno donato, ma anche acquistato. I capi che resteranno invenduti saranno, d'intesa con chi ha contribuito ad implementare la raccolta, messi in vendita insieme a nuove donazioni in un prossimo evento, da data da destinarsi». «Il cocktail party solidale è stato possibile grazie al supporto di Cantine Goretti e Panificio Ponte, che offriranno l'aperitivo a buffet, Of Occhiali, Photoveg video. Il passaparola è stata l'arma vincente. A conferma che l'unione fa la forza, sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA