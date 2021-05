7 Maggio 2021

L'INIZIATIVA

Un sostegno allo sport per ripartire. Ieri la giunta, su proposta dell'assessore al ramo Clara Pastorelli, ha approvato la proposta di concessione gratuita dello stadio Santa Giuliana alle società e associazioni che, a partire da domani, potranno animare l'impianto con diverse manifestazioni di carattere territoriale e nazionale. L'obiettivo è superare le difficoltà del momento legate alla diffusione del Covid-19, dando la possibilità agli atleti di riprendere l'attività agonistica sostanzialmente bloccata da ormai da un anno. Domani e dopodomani spazio al meeting valido per il campionato di società, il gran prix velocità e ostacoli e il gran prix salti, manifestazioni organizzate dal comitato regionale Fidal in collaborazione con il comitato Santa Giuliana. Il 16 sarà il giorno della Grifonissima. Tra fine maggio e metà giugno, di nuovo protagonisti Fidal e comitato Santa Giuliana per il campionato regionale individuale assoluti, il campionato regionale prove multiple cadetti e il gran prix velocità e ostacoli (29-30 maggio) e il campionato staffette e gran prix salti (16 giugno). Tutte le manifestazioni si svolgeranno a porte chiuse e nel pieno rispetto delle normative sull'emergenza sanitaria in corso.

«Un aiuto concreto, quello che verrà dato a società, associazioni e federazioni, con l'obiettivo di stimolare gli atleti, bambini e ragazzi e tutti gli appassionati nel tornare a praticare le discipline preferite, in questo caso legate al mondo dell'atletica».