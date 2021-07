Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

Un quartiere si trasforma in cinema all'aperto. Succederà domani sera nella zona di corso Garibaldi. Lì arriverà la Sagra del cinema, che torna con la sua formula itinerante. La kermesse cinegastronomica ideata nel 2012 dall'associazione perugina MenteGlocale Aps farà infatti tappa, con la fortunata formula itinerante con cui in questi ultimi due anni ha affrontato l'emergenza Covid-19, in corso Garibaldi.

Più precisamente in piazza Lupattelli, dove debutterà il grande schermo gonfiabile con cui la Sagra del Cinema sta animando l'estate umbra e toscana (una trentina le serate già confermate fino a inizio settembre).

Alle 21,30 verrà proiettato, a ingresso gratuito, Il sale della terra, film di Wim Wenders. Uno straordinario racconto della vita e dell'arte del grande fotografo Sebastiao Salgado. Il fil, che verrà proiettato è stato scelto dai residenti e frequentatori del quartiere attraverso un sondaggio online che si è svolto nelle scorse settimane. La serata, che come detto sarà ad ingresso gratuito, si terrà all'aperto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, come sottolineato dai promotori.

A muoversi per realizzare la serata di cinema all'aperto le realtà che operano nel quartiere per il rilancio della socialità, del decoro e della vivibilità della zona: sono l'associazione Assogaribaldi, commercianti e residenti della via e associazione Vivi il Borgo, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Perugia.

Re.Pe.