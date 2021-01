L'INIZIATIVA

TODI Un contingente della Protezione civile di Todi è partito ieri nel tardo pomeriggio alla volta della Croazia per portare un aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto. I volontari saranno coordinati dall'assessore Adriano Ruspolini e guidati dal loro presidente Claudio Serrani. Con cinque mezzi a disposizione effettueranno un trasporto di materiali come coperte, biancheria, tende, sacchi a pelo, giacconi, guanti, sciarpe, vestiario pesante, teli anti pioggia, latte in polvere, fornelli a gas da campeggio indispensabili per affrontare la rigida stagione invernale. Il tutto messo a disposizione dalla Protezione Civile regionale guidata dall'assessore Enrico Melasecche. L'operazione rientra nell'attività dell'Ufficio Affari Generali e Informatico, del Comune, coordinato dal vicesindaco Adriano Ruspolini, ufficio che, nel 2020, è stato quello maggiormente impegnato nell'emergenza sanitaria da Covid19, essendo direttamente responsabile del Centro operativo comunale (Coc) la cui sede operativa è in frazione Pian di Porto nei locali della ex Galibia. Lì in coabitazione opera l'associazione La Rosa dell'Umbria quale ente di Protezione Civile con la funzione di supporto operativo nella gestione delle attività del Coc sotto la direzione del presidente Serrani. I volontari della protezione civile si sono adoperati giorno e notte a partire dal 3 marzo 2020, quando iniziavano a circolare notizie su possibili chiusure da loockdown.

Il Coc è rimasto aperto 7 giorni su 7 gestendo oltre l'emergenza da Covid 19, anche le altre tipologie di emergenze che nel corso degli ultimi 10 mesi si sono venute a creare, ricerche di persone scomparse, dissesti idrogeologici, gestione grandi eventi, lavorando non solo per il Comune di Todi, ma a supporto delle attività del Centro Operativo Regionale di Protezione Civile. Alcune attività assistenziali di natura socio-sanitaria sono state svolte anche con la collaborazione della sezione tuderte della Cri. «Dal mese di novembre gli operatori del Coc precisa con orgoglio l'assessore Ruspolini - sono stati impegnati nell'attività di contact tracing, a supporto ed in coordinazione con il Dipartimento di Prevenzione ed Igiene della Usl Umbria 1, nei Comuni della Media Valle del Tevere, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi. Inoltre il coc ha assolto alla funzione di hub a supporto di enti pubblici, ospedali, residenze protette e residenze assistite, nella produzione prima e distribuzione poi, di dispositivi di protezione individuale come mascherine, calzari, tuniche. Ma non basta perché, per oltre 50 giorni, il Coc ha organizzato e gestito la preparazione di 110 pasti giornalieri per il personale sanitario del Reparto Covid dell'ospedale di Pantalla, nel rispetto delle norme Haccp».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA