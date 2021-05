28 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INIZIATIVA

TODI Domani mattina alle 9, a Piazzale degli Atti, verrà inaugurato il Mercato Campagna Amica di Coldiretti. L'appuntamento diventa una opportunità che va interpretata nella considerazione che la pandemia, oltre ad aver accentuato l'attenzione sul tema della salute, ha contribuito anche ad una prepotente riscoperta della campagna, rivoluzionando pure i consumi. Al Mercato si potranno trovare i prodotti tipici umbri frutto del lavoro dei nostri agricoltori. Ma non solo perché insieme si potranno avere i consigli di una nutrizionista per una sana alimentazione. Sarà imbandita una tavola con i famosi Sigilli, i cibi salvati dalla grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina. Insomma tante sorprese per tutti i cittadini con inoltre un tutor per l'orto e per la carne, tante ricette contadine, e per un tocco di contemporaneità la shopping bag, e l'agriselfie. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixe' gli acquisti nei mercati del contadino sono risultati in crescita del 26% nel 2020, trainati da una nuova sensibilità degli italiani verso i cibi salutari, ma anche dalla volontà di recuperare un contatto diretto con chi coltiva i prodotti. Al taglio del nastro, insieme al presidente e al direttore di Coldiretti Umbria Albano Agabiti e Mario Rossi, i presidenti Coldiretti Perugia, Giampaolo Farchioni e Terni, Paolo Lanzi. Interverranno il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, l'assessore regionale all'agricoltura Roberto Morroni e quello comunale allo Sviluppo Economico, Claudio Ranchicchio.

Luigi Foglietti