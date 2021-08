Lunedì 2 Agosto 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Successo per il primo appuntamento con l'attività didattica Mocilarte al campo estivo Asad, che nei giorni scorsi al giardino della biblioteca Villa Urbani ha visto impegnati tanti bambini nella pittura di alcune borse a tracolla tipiche dei paesi latinoamericani. I loro lavori sono esposti alla mostra d'arte latinoamericana - premio arte anima latina, in scena alla sala Cannoniera della rocca Paolina fino al 15 agosto. È già andato in scena anche il secondo appuntamento con Mocilarte al giardino della biblioteca. Mocilarte è un'attività didattica integrata che tramite la pittura vuole promuovere la conoscenza e mettere in contatto i bambini ed i giovani con i paesaggi e la cultura latinoamericana. Si realizza attraverso una giornata di pittura, durante la quale i bambini ed i ragazzi dipingono una borsa a tracolla tipica dei paesi latinoamericani (nome originale

mochila) con disegni prestampati che rappresentano vari aspetti della ricchezza e della diversità della natura così come gli elementi culturali ed i luoghi più rappresentativi dell'America Latina. L'attività è stata ideata e sviluppata dall'artista colombiana Adriana Cabal. La sua esperienza nell'attività didattica per bambini e ragazzi la porta a continue ed importanti collaborazioni con istituzioni di rilievo internazionale. Promotore locale dell'iniziativa è Salentino Group con il patrocinio del Comune.