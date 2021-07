Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

Spunta una proposta per allungare l'orario di apertura del minimetrò. A metterla sul piatto il consigliere Pd Francesco Zuccherini, secondo cui «attualmente il minimetrò, principale mezzo di collegamento per il centro storico, ha degli orari davvero incompatibili con quelli di una città che vorrebbe fare del turismo un volano di crescita e sviluppo». «È evidente spiega - che l'apertura prolungata del minimetrò durante le ore notturne garantirebbe non solo un migliore accesso all'acropoli da parte dei cittadini, ma agevolerebbe la permanenza dei turisti nella nostra città». In concreto, il consigliere Pd spiega di aver presentato una proposta per «chiedere di pianificare, anche tramite la riorganizzazione degli orari di funzionamento, l'apertura notturna del minimetrò almeno nei fine settimana primaverili ed estivi, così da agevolare l'ingresso dei cittadini e dei tanti turisti presso il centro storico, incentivando oltretutto il trasporto pubblico tramite la mobilità alternativa, anziché i mezzi privati».

Sempre sul tema trasporti la capogruppo di Blu Francesca Vittoria Renda ha presentato un ordine del giorno invitando il Comune ad aprire un tavolo con i vari enti coinvolti per affrontare le modalità di «connessione dei nostri territori con la rete dell'alta velocità, mediante l'istituzione di almeno due coppie di Frecciarossa verso sud e due verso nord». Tra le richieste anche quella di «poter avere chiarimenti su tempi, costi e periodo di attivazione del secondo Frecciarossa da e per Milano, che come annunciato dovrebbe partire dalla stazione di Milano alle 8,40 e far ritorno da Perugia alle 14».