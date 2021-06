Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Si è chiusa con successo la prima edizione del Concorso letterario Un cuore che batte unisce, promossa all'Associazione Umbra per la Lotta alle Cardiopatie Infantili presieduta da Mara Zenzeri. Il concorso, rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia, è stato ideato indetto con le finalità di formare gli studenti ai valori della solidarietà, dell'altruismo e della condivisione nei confronti degli individui più fragili, favorendo inoltre

comportamenti di impegno personale. I premi andati alle scuole consistevano in buoni per libri.

TUTTI I VINCITORI

Ecco la graduatoria. Prime: Elisa Bibi dell'Ic Umbertide-Montone-Pietralunga. Seconde: 1° Elisa Bianchi dell'Ic Perugia 15 sede Piccione, 2° e 3° rispettivamente a Sienna Lee Smith e Alessandra Eleonora Ferrata dell'Ic Umbertide-Montone-Pietralunga. Terze 1° E.C. dell'Ic Perugia 8 sede Ferro di Cavallo. La commissione ha premiato con buoni libro anche chi si è distinto nel trattare argomenti legati a solidarietà e amicizia. Chiara Bagagli dell'Ic Perugia 9 sede San Martino in Campo, Rachele Lucarelli e Filippo Cencini dell'Ic Umbertide-Montone-Pietralunga, L.A. dell'Ic Perugia 8 sede Ferro di Cavallo e Belheddad Yousra dell'Ic Perugia 15 sede Piccione. La commissione era composta da Danila Isidori, Leonella Fecchi, Dina Gori, Giovanna Pascarella e Dea Taglioni.