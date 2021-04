12 Aprile 2021

L'INIZIATIVA

Si è celebrata ieri anche in città la Giornata nazionale della donazione di organi. L'Aido regionale per richiamare l'attenzione sull'iniziativa tesa a sensibilizzare i cittadini a donare gli organi, i tessuti e le cellule, ha proiettato un messaggio evocativo su palazzo dei Priori ed ha illuminato con luce rossa la torre degli Sciri. Il tutto a cura del generale Antonio Ansalone, responsabile comunale Aido. «Il messaggio è semplice: la donazione è una scelta naturale, che non costa nulla dato che avviene dopo la morte, e che può salvare la vita fino a sette persone bisognose di un trapianto e restituire a molte altre una migliore qualità di vita con la donazione dei tessuti».

Nella nostra regione la situazione vede le dichiarazioni di volontà a donare registrate a sabato 10 sui 52 comuni della provincia di Perugia, coordinata dall'avvocato Gabriele Rondini, circa 72mila consensi con 9000 iscritti; sui 27 comuni di quella di Terni, coordinata dal dottor Angelo Facchini circa 26mila consensi con 2400 iscritti. Per il comune di Perugia, che ha sostenuto l'iniziativa, ha parlato l'assessore Edi Cicchi assessore alle Politiche sociali, che ha affermato: «Non poteva mancare il supporto dell'Amministrazione su un tema cruciale come quello della donazione di organi, Aido fa parte sin dal principio della Rete del Sollievo, una Rete territoriale di associazioni che operano nell'ottica del sollievo dal dolore fisico e psicologico, abbracciando totalmente anche il concetto di dono e promuovendone la cultura».

Luigi Foglietti