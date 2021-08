Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

Raccontare i flussi migratori attraverso la fotografia, in un evento organizzato dal gruppo perugino di Amnesty International. Si chiama Muri dis-umani. Questo il titolo dell'incontro in programma per giovedì alle ore 21 nel chiostro san Fiorenzo, in via della Viola 1. Ospiti della serata il fotoreporter Francesco Malavolta e Giulia Costantini, rispettivamente fotogiornalista e responsabile del gruppo Emergency Perugia. La conferenza, spiegano i promotori, intende fornire un approfondimento sulle tematiche legate ai flussi migratori e sulla situazione in Afghanistan. Sarà moderata da Ilaria Cagnacci, attivista per i diritti umani e collaboratrice di Frontierenews.

«Fra disinformazione, retorica securitaria e mancate politiche di accoglienza, l'evento consentirà agli spettatori di compiere un viaggio nell'Europa fortificata attraverso la fotografia, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico ai volti e alle storie delle persone in fuga attraverso le fotografie scattate da Francesco Malavolta nei luoghi di frontiera. Considerare la biografia di chi arriva è fondamentale per calarsi nel vivo del processo migratorio e per comprendere se al di là vi sia realmente un nemico o semplicemente una persona che necessita di aiuto». Francesco Malavolta reca testimonianza non solo delle migrazioni in sé, ma anche del loro evolversi con una peculiare attenzione verso i loro protagonisti. «Ogni scatto, un racconto. Ogni racconto, una storia. Ogni storia, un tentativo di salvare la peculiarità della vita ritratta sfuggendo alla logica spersonalizzante che presenta le migrazioni come fenomeni anonimi».