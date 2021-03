6 Marzo 2021

Oggi, in occasione della Giornata europea dei Giusti, cinque nuovi alberi troveranno dimora nel giardino della biblioteca di San Matteo degli Armeni. Il Giardino dei Giusti nel mondo è sorto a Perugia il 6 marzo 2016, nell'area verde di San Matteo degli Armeni, luogo simbolo sui temi della pace, della nonviolenza, dei diritti umani, del dialogo interculturale e interreligioso. La cerimonia di oggi, svolta rigorosamente a porte chiuse e simbolicamente alla presenza dell'assessore comunale Leonardo Varasano, sarà dedicata a Joan Baez (cantautrice e artista, attivista per i diritti civili, voce delle manifestazioni per la pace e i diritti umani), don Peppe Diana (sacerdote, insegnante e capo scout, assassinato nel 1994 nella chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe dalla camorra per il suo impegno per la giustizia), Maria Montessori (educatrice, medico e scienziata, promotrice della pace, ideatrice di un metodo educativo adottato in tutto il mondo), Luis Sepúlveda (scrittore e poeta, perseguitato ed esule, attivo per i diritti umani e la libertà) e Carlo Urbani (medico e microbiologo, vittima della Sars che aveva contribuito ad individuare in Thailandia). I nomi sono stati proposti da Amnesty International Gruppo 045, associazione Italia Israele, associazione Libera Coordinamento regionale Renata Fonte, Vivi il Borgo, biblioteca comunale San Matteo degli Armeni e Fondazione centro studi Aldo Capitini.