L'INIZIATIVA

Nato come pagina social, il servizio per raccogliere le segnalazioni di criticità o disservizi a San Sisto diventerà anche uno sportello fisico. Sarà attivo dal 19 gennaio negli uffici Assoutenti, grazie alla collaborazione di un gruppo di ragazzi e ragazzi del quartiere accreditati dall'associazione, da tempo presente in città. Saranno loro, due volte alla settimana, il martedì dalle 11 alle 12,30 e il venerdì dalle 15 alle 16,30, ad animare lo sportello. «Un modo per raccogliere le segnalazioni dei cittadini spiega il presidente regionale di Assoutenti, Enzo Gaudiosi e fare da cassa di risonanza alle loro voci. Sarà questo gruppo di giovani volontari a gestire il front office dello sportello col quale ci proponiamo quale servizio per accorciare le distanze con le istituzioni, portando le eventuali situazioni che emergeranno all'attenzione di Comune, Regione, ma anche di altri enti pubblici, dall'Ater all'Inps». Scopo dello Sportello al cittadino, ubicato in via Liberati 15, nel quartiere Zodiaco, infatti, sarà raccogliere segnalazioni di criticità, trovare soluzioni e creare eventi. Un servizio anche per coloro che, ad esempio, hanno difficoltà a utilizzare internet o a creare l'identità digitale, ma anche per risolvere disservizi o disagi. Al momento sono sette i volontari che si daranno il cambio nelle due giornate. «Un gruppo destinato a crescere aggiunge Emanuele, uno degli animatori visto che già altre persone hanno chiesto di poter collaborare».

