Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

MARSCIANO I nuclei familiari residenti nel territorio comunale, in difficoltà a causa della crisi economica conseguente alla pandemia, potranno accedere a contributi per il pagamento di utenze domestiche quali acqua, energia elettrica, gas. Per iniziativa del Comune i fondi pubblici destinati al contributo sono affidati alla Caritas Onlus Betlemme alla quale i cittadini potranno rivolgersi direttamente per essere ammessi al beneficio.

L'iniziativa è promossa dal Comune ed è realizzata in stretta collaborazione con la Caritas Onlus Betlemme che è stata selezionata tramite avviso pubblico, e con la quale l'Ente ha siglato nei giorni scorsi il protocollo d'intesa Bollette solidali emergenza Covid-19.

Le famiglie interessate dovranno presentare la richiesta di contributo direttamente ai recapiti telefonici 3290179078 - 3280225142 o recarsi direttamente, il lunedì mattina, nel quartiere di Schiavo, nella sede di via Massimo d'Azeglio, 8, a fianco alla chiesa. «Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fino ad un massimo di 300 euro per nucleo familiare», spiega Manuela Taglia, assessore comunale alle politiche sociali, che spiega: «I requisiti per accedervi prevedono, oltre alla residenza nel comune di Marsciano, un Isee, l'Indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 15mila euro e il non essere percettore di Reddito di cittadinanza o altra misura pubblica di sostegno al reddito di natura continuativa».

E l'assessore commenta: «Con questa iniziativa riusciamo a mettere in campo una forma di sostegno primaria, che si affianca a quella alimentare, per tante famiglie in difficoltà». Una volta ammessi al beneficio sarà la Caritas, a provvedere direttamente al pagamento delle bollette presentate relative a forniture di acqua/luce/gas all'indirizzo di residenza o dimora stabile del richiedente.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA