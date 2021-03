22 Marzo 2021

Legacoop Umbria e Confcooperative Umbria, da sempre parte attiva del processo di contrasto alla criminalità organizzata nel sistema cooperativo, hanno partecipato con Libera alla giornata della memoria delle vittime di mafia con un momento di riflessione, approfondimento e di incontro con i familiari delle vittime innocenti. «Da sempre promuoviamo la cultura della legalità spiega Marta Paciola di Legacoop Umbria e Confcooperative in seno all'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità - la cultura cooperativa in particolare tutela i principi di legalità e concorrenza leale, contrasta le infiltrazioni della criminalità nell'attività di impresa e nel mercato del lavoro e valorizza l'impegno delle imprese che operano nel rispetto di principi etici. La conoscenza resta lo strumento fondamentale per la lotta alle mafie e alla corruzione. A fianco di Regione, Commissione Regionale Antimafia e Libera, alla rotonda Vittime innocenti abbiamo ricordato chi ha perso la vita per mano mafiosa».

Esposizione straordinaria del Sant'Anello nella cattedrale di San Lorenzo nei giorni scorsi. Si tratta dell'antica e venerata reliquia che la tradizione vuole attribuire all'anello con cui Maria fu sposata a san Giuseppe. Normalmente l'esposizione avviene due volte all'anno (il 28 luglio e il 12 settembre) ed è stata concordata dal Capitolo dei Canonici di San Lorenzo e dalla Confraternita come segno di comunione con i vescovi umbri che hanno celebrato l'avvio dell'anno Famiglia Amoris Laetitia.