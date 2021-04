30 Aprile 2021

L'INIZIATIVA

La ripartenza fa mettere in moto anche le associazioni di quartiere, che guardano in prima battuta al decoro del territorio. Su questo fronte ha annunciato la pulizie di primavera, iniziativa diventata oramai una tradizione, l'associazione Priori, presieduta da Maria Antonietta Taticchi. «Saranno organizzate dal tavolo delle associazioni del centro storico con il patrocinio e la collaborazione del Comune e Gesenu per il riordino e pulizia della città vecchia». Per la zona di via dei Priori c'è già una data, il 9 maggio. «Ci stiamo apprestando ad affrontare una nuova fase di riapertura di attività e di iniziative e per questo dovremo farci trovare pronti e responsabili e accoglienti. Inoltre, anche in vista del passaggio del Giro d'Italia, riteniamo opportuno conferire un aspetto ancor più decoroso e accogliente alla nostra città, grazie ad un'azione di volontariato che richiede la presenza di tutti». I piano è chiaro: via erbacce, pulizia di serrande e muri vandalizzati, sistemazione delle aiuole. In una parola, decoro per «sconfiggere la paura e la diffidenza e rendere la cittaà accogliente, pulita e sicura».

«I luoghi di distribuzione materiali per le pulizie saranno comunicati a breve. Gli operatori della Gesenu cominceranno in centro storico le operazioni di sfalcio e estirpazione erbe infestanti già dai primi di maggio». Ieri un assaggio: è stato ripulito l'accesso al pozzo in piazza Santo Stefano e in via del Morone.