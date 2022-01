Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:02

L'INIZIATIVA

L'impossibilità, dovuta alla pandemia, di far svolgere la tradizionale Befana del Vigile, organizzata dal Camep, Club Auto Moto d'Epoca Perugino, non ferma però la generosa solidarietà. Infatti una delegazione di appassionati di auto storiche, a bordo delle loro vetture si recherà questa mattina intorno alle 12,30 in Corso Vannucci al Corpo di Guardia, per consegnare un assegno di mille euro nelle mani dei rappresentanti della polizia locale. Per il Club parteciperanno il presidente Ugo Amodeo e i consiglieri Piero Pianigiani, Franco Monacchia, Giuliano Billeri, Alessandro Stentella, Riccardo Paglicci Reattelli. La consegna sarà effettuata alla presenza dell'assessore Clara Pastorelli in rappresentanza. Il Camep, con la polizia locale, è stato impegnato nella raccolta fondi a supporto della borsa di studio intitolata alla giovane Elisabetta Innocenzi, vittima della strada. L'iniziativa è finalizzata all'educazione stradale nelle scuole elementari e al sostegno dell'Istituto oncologico pediatrico dell'ospedale. E' prevista una diretta streaming, curata dall'AutomotoclubstoricoItaliano (ASI) da Torino che sarà trasmessa a livello nazionale. «In un momento complicato come quello che stiamo vivendo - dice il presidente del Camep Ugo Amodeo - il Camep resiste alle avversità e onora le nobili tradizioni, come quelle rivolte al sociale».

Luigi Foglietti